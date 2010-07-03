Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%

13:16
13:16
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
По данным на 13:00 на выборах в Московскую городскую думу проголосовали 51,1% зарегистрированных электронных избирателей.
"Явка на электронном голосовании на 13 часов составила 51,5%", – говорится в сообщении Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в телеграм-канале.
По данным на 12:00 на выборах в МГД проголосовали около 45% электронных избирателей.
Ранее сообщалось, что в ходе электронного голосования произошел сбой, который производит шифрование внутренних каналов связи. Сейчас система работает в штатном режиме, однако специалисты продолжают работать над выяснением причины сбоя.
Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.
В этом году впервые на выборах в столице применяют систему электронного голосования. Она работает в трех округах. Таким образом решили голосовать 12 тысяч человек.
Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей.
На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.
Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
За выборами депутатов в Мосгордуму следят сотрудники Мосгоризбиркома
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