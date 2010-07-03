Около 45% электронных избирателей проголосовали на выборах в МГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 45% электронных избирателей проголосовали до 12:00 на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместителя председателя Общественной палаты столицы Алексея Венедиктова.

"Электронное голосование перезапустилось, все идет. На 12:00 явка по электронному голосованию составляет 45%, несмотря на сбой", – сказал Венедиктов.

Ранее сообщалось, что в ходе электронного голосования произошел сбой, который производит шифрование внутренних каналов связи. Сейчас система работает в штатном режиме, однако специалисты продолжают работать над выяснением причины сбоя.

В 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие. Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей.

На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

