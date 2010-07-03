СПЧ: "Голос" дезинформирует избирателей о нарушениях на выборах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Более двух третей сообщений, которые были внесены в так называемую "Карту нарушений" движением "Голос", не соответствуют действительности и вводят в заблуждение избирателей, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.

"Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства. А из тех (нарушений. – Прим. ред.), которые остаются, абсолютное большинство – это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме", – цитирует Борисова ТАСС.

Также, по его словам, движение "Голос" не проверяет эти факты.

В 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей. На 10:00 явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму составила почти 40%.

На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

