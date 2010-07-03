Явка на выборах депутатов в МГД составила около 2% – МГИК

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва на 10:00 составила около 2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

"По данным на 10:00 около 2% в целом по городу. Не все (УИК пока – прим.ред.) успели данные передать", – сказал Горбунов.

Он также добавил, что голосование проходит в штатном режиме, уточнив, что жалобы от граждан на ход выборов к ним не поступали.

В 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей. На 10:00 явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму составила почти 40%.

На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

