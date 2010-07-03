Более 50 тыс граждан обратились в информационно-справочный центр ЦИК

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Более 50 тысяч россиян обратились в информационно-справочный центр Центризбиркома. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллу Памфилову.

"Что касается уже непосредственно информационно-справочного центра Центральной избирательной комиссии – уже полюбился нашим избирателям, пользуется большим спросом. Звонков много. В сервис обратилось более 50 тысяч граждан. В сервис SMS-информирования было отправлено более 100 тысяч сообщений", – заявила Памфилова.

В 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

На электронном голосовании избирателю не потребуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

