Байден заявил, что США поддерживают право Израиля на самозащиту

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Фото: depositphotos/palinchak
Соединенные Штаты поддерживают право Израиля на самозащиту, заявил американский лидер Джо Байден.
"В последние дни Израиль защищал свой народ от беспорядочных ракетных обстрелов, <...> и США гордятся тем, что оказали поддержку израильской системе "Железный купол", которая перехватила сотни ракет", – говорится в заявлении президента США, распространенном пресс-службой Белого дома.
5 августа пресс-служба армии обороны Израиля объявила о начала операции "Рассвет" против целей террористического движения "Исламский джихад" в секторе Газа.
Накануне израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что цели операции были достигнуты, продолжать ее нет смысла, а представитель палестинской группировки "Исламский джихад" Мохаммед аль-Хинди заявил о достижении договоренности по поводу текста соглашения о перемирии.
В 23:30 в этот же день в зоне палестино-израильского конфликта вступил в силу режим прекращения огня. По данным местных СМИ, перемирия удалось достичь благодаря посредничеству Египта.
По последним данным, в результате израильских авиаударов по Газе погибли 41 человек, среди которых 15 детей и четыре женщины. Еще 311 человек получили ранения.
Новости мира: конфликт в Израиле и подготовка к перемирию в Мексике
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