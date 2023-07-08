Посольство РФ призвало США не политизировать деятельность ОЗХО

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Анонсируя завершение программы химдемилитаризации США, Вашингтон попытался вновь "очернить" Россию. Об этом говорится в телеграм-канале посольства РФ в США.

Так, по словам дипломатов, американская сторона обвинила Россию в том, что она якобы владеет незадекларированным запасом боевых отравляющих веществ.

"Видимо, здесь исходят из того, что в таком контексте явно запоздалое выполнение Соединенными Штатами своих международных обязательств будет выглядеть достойно", – отмечается в сообщении посольства.

В дипмиссии напомнили, что Россия полностью и досрочно уничтожила весь свой химический арсенал еще в 2017 году. Это было подтверждено Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО).

Дипломаты призвали Вашингтон не разыгрывать "антироссийскую карту" и прекратить политизировать деятельность ОЗХО, превращая ее в орудие борьбы с неугодными США государствами.

"Псевдогуманистические воззвания США о необходимости избавления человечества от ужасов применения смертоносных вооружений разбиваются вдребезги о решение поставить Киеву кассетные боеприпасы", – подчеркнули в российской дипмиссии.

Подобным решением власти США наплевали на возражения правозащитников и всех здравомыслящих людей, которые обеспокоены перспективой масштабных жертв среди мирных жителей, заключили в посольстве.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что все заявленные в мире запасы химоружия были уничтожены.

Последний запас химического оружия оставался в США. Его необратимо уничтожили 7 июля на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ в штате Кентукки.

До этого в Белом доме подтвердили, что американская сторона передаст украинской армии кассетные боеприпасы. Уточнялось, что Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

По словам американского президента Джо Байдена, решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было принято из-за того, что и у Киева, и у США заканчивались обычные снаряды.

Пентагон объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов