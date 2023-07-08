Все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены – ОЗХО

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В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что все заявленные в мире запасы химоружия были уничтожены. Об этом говорится в релизе организации.

Последний запас химического оружия оставался в Соединенных Штатах. Его необратимо уничтожили 7 июля на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ в штате Кентукки, отметили в ОЗХО.

"Завершение уничтожения всех объявленных запасов химического оружия является важной вехой для организации. Это важнейший шаг на пути к выполнению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия", – подчеркнул гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас.

Ранее американский сенатор Митч Макконнелл заявил, что Соединенные Штаты завершили ликвидацию своих запасов химического оружия.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание расово-ориентированных штаммов вирусов.

Владимир Путин заявлял, что российская сторона выступает за укрепление механизмов, которые препятствуют созданию биологического и токсинного оружия. По словам президента, взаимодействие между странами в этих целях следует осуществлять на равноправной основе, при уважении суверенитета.

Пентагон обладает сетью биолабораторий с вариантами вирусных патогенов – МО РФ