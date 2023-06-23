Патрушев заявил, что Пентагон может заниматься созданием расово-ориентированных вирусов

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Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание расово-ориентированных штаммов вирусов, заявил секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости.

В Алма-Ате в данный момент проходит первая встреча секретарей Советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия". Участники встречи, в том числе и Патрушев, общались по вопросам сферы безопасности в современных условиях.

"Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона", – подчеркнул секретарь Совбеза РФ в своем выступлении.

Он добавил, что подобного рода программы могут быть нацелены в том числе на создание расово-ориентированных штаммов вирусов, что продемонстрировал украинский опыт.

Патрушев выразил мнение, что США и страны Запада намереваются создать в Евразии "полыхающее пространство", в состав которого войдут страны, подчиняющиеся им.

"В своей необъявленной войне против России США и другие страны Запада используют не только Украину. Они оказывают беспрецедентное давление на страны Центральной Азии в попытке добиться разрушения их отношений с РФ и развала интеграционных объединений – ОДКБ, СНГ и ЕАЭС", – подчеркнул Патрушев.

По его словам, Запад создаст целую колонию вассалов и марионеток, которые и будут находиться на территории Евразии.

РФ передает партнерам информацию о том, как англосаксы пытаются нарушать чужой государственный суверенитет, добавил Патрушев.

"Сведениями о наращивании англосаксами деструктивного воздействия и угрозах государственному суверенитету мы регулярно и откровенно делимся со всеми своими партнерами. Приветствуем нацеленность Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана на совместную работу на этом направлении", – резюмировал он.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что США начали проводить на территории Украины разработку биологического оружия.

Минобороны США занимается изучением инфекций, представляющих значение для экономики, но все исследования ведутся за пределами территории страны. Они изучают заболевания в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников, подчеркнул он.

По его словам, Штаты изучают и возбудителей различных болезней, которые характерны для определенного района или региона, тем самым улучшая методы биологической защиты личного состава своей армии.



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