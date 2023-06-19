В МО заявили о причастности США к созданию насекомых-переносчиков вирусов Эболы и ВИЧ

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Американская сторона пытается вывести насекомых, которые могли бы стать переносчиками нехарактерных для них вирусов, рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Речь идет о таких заболеваниях, как Эбола, гепатит В и ВИЧ. По словам Кириллова, уже были выявлены культуры комаров, инфицированных вирусом гепатита B.

По информации российского оборонного ведомства, военно-биологические проекты Пентагона, которые действуют по всей планете, позволяют Вашингтону получить доступ к потенциальным агентам биологического оружия. Кириллов заявил, что у Научно-исследовательского института сухопутных войск США имени Уолтера Рида существует сеть зарубежных филиалов. В общей сложности их четыре, каждый из которых оснащен лабораториями с высоким уровнем биоизоляции.

Штатная численность лишь одного филиала в Таиланде составляет порядка 500 человек. Его подразделения расположены в Непале, Камбодже и на Филиппинах. Последние взаимодействуют еще с 12 странами Юго-Восточной Азии, заявил Кириллов. Помимо этого, сеть филиалов за рубежом существует в том числе у медицинского научного центра ВМС США.

"Подобный разветвленный подход, реализуемый по всему миру, позволяет американскому военному ведомству получать доступ к эпидемически значимым вариантам патогенов, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. В их числе лихорадки Марбург и Эбола, малярия, лихорадка долины Рифт", – поделился генерал-лейтенант.

По его словам, в ходе спецоперации были получены материалы, которые подтверждают связь института имени Уолтера Рида с управлением Минобороны Штатов по снижению угрозы DITRA и его главным подрядчиком – компанией Metabiota.

Кириллов добавил, что у российской стороны имеется финансовая и научная документация, которая говорит о деятельности Metabiota в Кении, Уганде и ЮАР. В перечне заказчиков с США, помимо управления по снижению угрозы Минобороны Штатов DITRA, числятся Агентство национальной безопасности (АНБ) и Госдеп.

При этом, утверждают в МО, в США почти что не ведется контроль за частными лабораториями, работающими с особо опасными патогенами. Кириллов утверждает, что Вашингтон за последние годы значительно увеличил число биолабораторий с уровнями изоляции BSL-3-плюс и BSL-4.

"Мы уже отмечали, что в настоящий момент там находится 25 действующих и три строящихся лаборатории, а в ближайшие несколько лет планируется открыть еще 18 лабораторий BSL-4, большинство из которых будут расположены вне национальной юрисдикции", – подчеркнул генерал-лейтенант.

На территории Штатов, продолжил Кириллов, расположены 18 биолабораторий BSL-3-плюс. Военный отметил, что, в отличие от объектов BSL-4, в мерах укрепления доверия КБТО нет прописанного требования передавать результаты деятельности подобных лабораторий. Лишь 40% таких лабораторий, заявил генерал-лейтенант, являются государственными.

Помимо этого, в Минобороны РФ выяснили, что Лондон потратит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на биологические исследования двойного назначения. Из этого следует, что Британия поддерживает американскую политику в этой области, подчеркнули в ведомстве.

Вместе с этим Кириллов заявил, что после ЧП на Каховской ГЭС и подтопления после этого Херсонской области существует риск возникновения очагов лихорадки Западного Нила. Он сообщил о росте заболеваемости птичьим гриппом на территории России. Кириллов связал это с миграцией перелетных птиц из Украины.

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