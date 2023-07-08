Захарова напомнила слова Псаки о том, что применение кассетных снарядов – преступление

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о применении кассетных боеприпасов. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.

Так, в феврале прошлого года Псаки заявила, что использование кассетных снарядов является военным преступлением.

Тем не менее спустя полтора года после этих слов американская администрация все же приняла решение о передаче Киеву подобных боеприпасов, добавила Захарова.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что США передадут ВСУ кассетные боеприпасы. По его словам, украинские власти в письменном виде гарантировали, что будут снижать угрозы при применении таких снарядов.

Вместе с этим Салливан признал, что отправка подобного вида снарядов несет риски для мирных граждан. В связи с этим Белый дом долгое время откладывал решение по этому вопросу.

Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона неминуемо ответит на поставку кассетных боеприпасов Украине.

Пентагон объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов