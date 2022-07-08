Шольц ответил на призыв гражданина Германии "говорить с русскими"

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил на вопросы граждан Германии в ходе записи программы на немецком телеканале ZDF, сообщает РИА Новости.
Трансляция передачи велась в прямом эфире в интернете. Так, одна супружеская пара, которая связалась со студией в рамках видеоконференции, задала Шольцу вопрос о газоснабжении и отношениях с Россией.
Супруги рассказали, что владеют небольшой пекарней и находятся на грани закрытия из-за стремительного роста цен на сырье и энергоресурсы. Владелец пекарни напомнил, что Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов – угля, газа, всего. По его мнению, если Россия фактически является единственным поставщиком энергоресурсов, вводить санкции против нее не стоит.
"Я понимаю про солидарность с Украиной, мы сами приняли украинцев, это все понятно, но Германия не может вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь", – сказал мужчина в ответ на обещание Шольца продолжить поддерживать Киев, "сколько необходимо".
Глава правительства ответил, что решение о санкциях в отношении России в Берлине принимали не самостоятельно, а вместе с другими западными странами. Он подчеркнул, что при этом уделялось внимание тому, чтобы вводить санкции "так, чтобы ущерб у ФРГ не был выше, чем у других".
В итоге, по его словам, осенью Германия сможет отказаться от импорта угля из России, а к концу года – от импорта нефти. Он заметил, что с газом дело обстоит иначе, поэтому нет эмбарго на газ со стороны ЕС. Сокращение поставок газа в настоящее время он назвал "технически обоснованным односторонним решением России".
Ранее Шольц заявил, что поддержка Украины со стороны Германии продлится столько, сколько необходимо. Так он отреагировал на слова телеведущей о том, что почти половина немцев выступает за скорейшее завершение санкций против России и украинского конфликта, в том числе на условии территориальных уступок со стороны Киева.
Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии подать в отставку после того, как он назвал газ оружием России. Комментаторы отметили, что политик ведет себя двулично, удивляясь контрмерам Москвы в ответ на антироссийские санкции.
Ряд западных стран ввели санкции против России после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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