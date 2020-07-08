Матвиенко рассказала, почему Медведев не станет автоматически сенатором

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ответила на вопрос: когда у бывшего президента России Дмитрия Медведева будет статус сенатора в связи с вступлением в силу поправок в Конституцию РФ.

"Что касается права президента РФ стать пожизненным сенатором, то это не происходит автоматически. Статья 95 Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа", – объяснила Матвиенко.

Она отметила, что механизм получения статуса пожизненного сенатора бывшими президентами и другими заслуженными лицами будет прописан в законодательстве, передает ТАСС.

Матвиенко уточнила, что в законе потребуется прописать механизм действия данной поправки.

Сейчас СФ формируется представителями регионов страны, также право вносить свои кандидатуры есть у главы государства.