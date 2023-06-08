Всемирный банк оценит ущерб от разрушения дамбы Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Басюк Константин Сенатор"

Всемирный банк проведет оценку повреждений в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом написала в Twitter управляющий директор банка Анна Бьерде.

Она добавила, что подрыв станции влечет за собой множество очень серьезных последствий для оказания необходимых услуг и воздействия на окружающую среду.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Позже режим ЧС был объявлен в Херсонской области.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев совершил теракт на Каховской ГЭС, чтобы не дать российской армии перейти к наступательным действиям.

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