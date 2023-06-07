Более 4 тыс человек эвакуировали из подтопленных районов Херсонской области

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Более 4 тысяч граждан, проживающих в прибрежных населенных пунктах Херсонской области, были эвакуированы с подтопленных территорий, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

"Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуированы более 4 000 человек", – отметил он.

По его словам, говорить о возвращении людей пока рано.

Он добавил, что в данный момент есть около 50 пунктов, в которых могут разместиться порядка 3 тысяч человек, а в случае необходимости жители будут размещены в резервных пунктах, где расположено 5,5 тысячи мест.

"Это только в Херсонской области, однако в случае необходимости содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы", – уточнил глава региона.

Ранее сообщалось, что оперативная группа Центрального аппарата МЧС РФ была направлена в Херсонскую область для оказания помощи населению, ее возглавляет заместитель министра Анатолий Супруновский.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, которая находилась на Днепре. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев посчитал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Позднее режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.

В результате диверсии было подтоплено около 15 тысяч домовладений в Херсонской области. Сальдо также отмечал, что 35 населенных пунктов подверглись затоплению после разрушения дамбы.



Около 15 тысяч домовладений подтоплено после удара по Каховской ГЭС в Херсонской области