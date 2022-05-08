Кадыров заявил о взятии под контроль большей части города Попасная

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль ВС РФ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города", – написал Кадыров.

Ранее Кадыров рассказал о безуспешной попытке контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка ЛНР. По его словам, накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка. Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций, добавил глава Чечни.

Также глава Чечни заявил, что необходимо начать проведение второго этапа спецоперации, охватив не только ДНР и ЛНР, но и территории всей Украины. Он отметил, что сейчас государства обеспечивают Киев вооружением, которое потом продают местным жителям. Происходящее Кадыров назвал мировым хаосом, беспределом и призвал "поставить точку".

До этого Кадыров выразил мнение, что сейчас Украине не хватает лидера, каким был первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров. Он отметил, что только сильный и дальновидный лидер смог спасти от полного уничтожения. По его словам, в 90-е годы Чечню хотели сделать плацдармом для ослабления России, в результате чего в республике возник полный хаос, разруха и засилье международных террористов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.