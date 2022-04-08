Посол РФ заявил, что Москва ответит на высылку дипломатов РФ из Черногории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Маским Денисов

Москва ответит на высылку дипломатов РФ из Черногории. Об этом заявил российский посол в Подгорице Владислав Масленников в эфире телеканала "Россия 24".

"Подобные действия всегда приводят на основе взаимности к ответным шагам, как правило зеркальным, но могут быть и асимметричные варианты", – заявил Масленников.

7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. Они должны покинуть территорию страны в течение семи дней. Отмечается, что данное решение было принято на основании оценки действий дипломатов органами безопасности Черногории.

О высылке сотрудников российских дипмиссий также объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

