Общественный штаб по наблюдению за выборами начнет работу в Москве на следующей неделе

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Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ начнет работать в Москве со следующей недели. Об этом заявила на заседании глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

По ее словам, многие москвичи пройдут обучение для участия в наблюдении за процессом выборов президента РФ.

"Это будет тоже нам подспорьем в обеспечении проведения выборов на территории Москвы", – передает Агентство "Москва" слова Кирилловой.

Ранее на портале mos.ru появился сервис проверки, благодаря которому жители и гости столицы смогут выявить доступные для них способы голосования на выборах президента России: онлайн, с помощью специального терминала на участке или же на избирательном участке по месту регистрации или прикрепления.

Проголосовать в столице смогут те, у кого есть постоянная регистрация в Москве, а также жители других регионов России, заранее оформившие прикрепление к избирательному участку. Отдать свой голос онлайн можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. При этом избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 все три дня.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня