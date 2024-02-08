Памфилова рассказала о рассылке от ее имени фейковых сообщений членам избиркомов

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От имени главы Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Эллы Памфиловой членам избирательных комиссий отправляют провокационные фейковые сообщения. Об этом она рассказала на заседании, которое транслирует пресс-служба комиссии.

"Они берут в интернете мои фотографии, пишут "Элла Памфилова", – объяснила она.

По ее словам, подобные провокации организованы для того, чтобы спровоцировать ответную реакцию, застав людей врасплох.

Кроме того, глава ЦИК РФ сообщила, что ежедневно против членов избиркомов используются грязные технологии разного уровня.

Ранее сообщилось, что избиркомы в новых регионах России могут разрешить голосовать на выборах президента РФ в марте по украинским паспортам так же, как это было во время Единого дня голосования в сентябре 2023 года.

Зампред избиркома Луганской Народной Республики Марианна Скорнякова сообщила, что пока что перечень документов, по которым можно будет голосовать на выборах президента, находится на стадии проекта.

До этого председатель СФ Валентина Матвиенко заявила, что комиссия Совфеда РФ по защите суверенитета страны будет отслеживать все попытки вмешательств в президентские выборы в России, которые пройдут в 2024 году.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня