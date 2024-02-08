Расследование по делу о секретных бумагах Байдена завершено – Минюст США

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Специальный прокурор Роберт Хур завершил расследование по делу о ненадлежащем обращении президента США Джо Байдена с секретными документами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сообщаю вам, что специальный прокурор Роберт Хур завершил свое расследование", – заявил министр юстиции, генеральный прокурор Меррик Гарленд в письме, адресованном конгрессу.

Он сообщил, что намерен обнародовать как можно больше информации из доклада специального прокурора, как того требует закон и политика министерства. По словам Гарленда, конгрессу в скором времени будут представлены как сам доклад, так и приложения к нему и письмо спецпрокурора.

Ранее стало известно, что спецпрокурор США Роберт Хур допросил несколько ключевых советников Байдена в рамках расследования по делу о хранении секретных документов.

Среди допрошенных были помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, старший помощник президента Стив Рикетти, госсекретарь США Энтони Блинкен, бывший глава аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Секретные документы в частном офисе Байдена обнаружили 11 января прошлого года. Минюст США инициировал проверку в связи с инцидентом.

Впоследствии помощники президента нашли еще одну партию секретных файлов вне офиса Байдена в Вашингтоне. Вторая партия секретных документов была обнаружена в гараже личного дома президента в Уилмингтоне.

