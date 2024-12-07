Президент Южной Кореи выступит с обращением к нации перед голосованием об импичменте

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Южнокорейский президент Юн Сок Ель выступит со специальным обращением к нации перед голосованием в Национальном собрании страны о его импичменте. Об этом сообщает Yonhap News.

Как ожидается, выступление начнется в 10:00 по местному времени (04:00 по Москве). Само голосование также состоится 7 декабря.

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент Южной Кореи согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.