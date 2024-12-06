Минобороны Южной Кореи опровергло слухи о повторном объявлении военного положения

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Исполняющий обязанности министра обороны Южной Кореи Ким Сон Хо опроверг слухи о якобы повторении введения военного положения, передает Yonhap.

Ранее занимавший пост замглавы Минобороны пояснил, что в случае поступления такого приказа министерство не будет его выполнять.

Военное положение было введено в стране 3 декабря по указанию президента Юн Сок Еля. Он объяснил это угрозой проведения против него импичмента. Парламент Южной Кореи объявил режим военного положения недействительным.

Затем члены оппозиции потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля, направив проект импичмента против президента. Позже в отставку подали члены администрации лидера страны и министр обороны.

