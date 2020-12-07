Германия ответила на призыв США заморозить "Северный поток – 2"

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Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против фирм, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". Такое заявление сделала представительница министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер.

По ее словам, в Германии возможные санкции не считают совместимыми с международным правом, и эта позиция не меняется.

"В том, что касается продолжения строительства, вы должны обращаться к предприятиям", – приводит слова Айхлер РИА Новости.

Ранее сообщалось, что посольство США в Берлине призвало ФРГ и Европейский союз наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток – 2". По мнению исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл, данное решение могло бы служить сигналом о том, что ЕС больше не собирается мириться с постоянным злонамеренным поведением России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв посольства США в Берлине. Она призвала Вашингтон играть по правилам в международной экономике.

Захарова напомнила, что шесть лет назад газета The Washington Times опубликовала статью, в которой приводилась записка администрации президента США Рональда Рейгана от 1981 года о необходимости противодействия строительству трубопроводов из СССР в Европу. Это объяснялось тем, что поставки нефти и газа из СССР могут ослабить западные позиции.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что куда бы ни шла российская труба, она вызывает у США политическую агрессию и незаконное противодействие.

Санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2" вступили в силу в конце прошлого года. В конце октября текущего года Госдепартамент США расширил интерпретацию санкций.

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил уверенность, что "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на санкции.