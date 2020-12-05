Посольство США в Берлине сделало заявление по "Северному потоку – 2"

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Посольство США в Берлине призвало ФРГ и Европейский союз наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток – 2", сообщает Handelsblatt.

По мнению исполняющей обязанности посла Соединенных Штатов Америки в Германии Робин Куинвилл, данное решение могло бы служить сигналом о том, что ЕС больше не собирается мириться с "постоянным злонамеренным поведением России".

Она назвала "Северный поток – 2" политическим инструментом, который должен обойти Украину и разделить Европу.

Санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2" вступили в силу в конце декабря 2019 года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря. В конце октября текущего года Госдепартамент США расширил интерпретацию санкций. Сотрудники ведомства предоставили 30 дней компаниям, которые попадают под расширенную интерпретацию, чтобы свернуть свою деятельность.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на санкции. Специалист отметил, что на данный момент неизвестны только точные сроки завершения работ.