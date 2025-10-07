07 октября, 16:04Политика
Орешкин оценил шутку Путина про название "Орешника"
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин позитивно оценил шутку Владимира Путина о названии ракетного комплекса "Орешник". Об этом сообщает ТАСС.
Ранее российский лидер заявлял, что у страны есть много современных высокотехнологичных систем оружия. Путин тогда пошутил, что речь идет об "Орешнике", но не об Орешкине.
"(Оценил шутку президента. – Прим. ред.) позитивно", – заявил замглавы администрации Путина в ходе пресс-подхода по итогам экспертного созыва открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста".
Глава государства до этого указывал, что у страны есть также гиперзвуковое оружие "Кинжал" и оружие межконтинентальной дальности "Авангард". При этом Москва продолжает работать над созданием новых систем высокотехнологичных систем оружия.
Кроме того, Россия уверена и в своем ядерном щите, так как уровень современности отечественного ядерного оружия выше, чем в любой другой стране мира, уточнял российский президент.