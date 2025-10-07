Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 октября, 16:04

Политика

Орешкин оценил шутку Путина про название "Орешника"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин позитивно оценил шутку Владимира Путина о названии ракетного комплекса "Орешник". Об этом сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер заявлял, что у страны есть много современных высокотехнологичных систем оружия. Путин тогда пошутил, что речь идет об "Орешнике", но не об Орешкине.

"(Оценил шутку президента. – Прим. ред.) позитивно", – заявил замглавы администрации Путина в ходе пресс-подхода по итогам экспертного созыва открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста".

Глава государства до этого указывал, что у страны есть также гиперзвуковое оружие "Кинжал" и оружие межконтинентальной дальности "Авангард". При этом Москва продолжает работать над созданием новых систем высокотехнологичных систем оружия.

Кроме того, Россия уверена и в своем ядерном щите, так как уровень современности отечественного ядерного оружия выше, чем в любой другой стране мира, уточнял российский президент.

