07 августа, 20:22Политика
Посольство РФ в Британии призвало россиян соблюдать осторожность из-за беспорядков
Фото: Christopher Furlong/Pool via AP
Посольство России в Лондоне призвало находящихся в Великобритании граждан РФ соблюдать меры безопасности и избегать мест массового скопления людей в связи с непрекращающимися беспорядками в Британии. Об этом сказано в сообщении ведомства, размещенном в телеграм-канале.
В посольстве РФ сослались на информацию британских СМИ, согласно которой в стране сохраняется вероятность продолжения массовых беспорядков.
Беспорядки в Британии начались после того, как 17-летний подросток с ножом напал на детей во время группового занятия на тему танцев певицы Тейлор Свифт. В результате три ребенка погибли, еще несколько были тяжело ранены.
При подавлении беспорядков пострадали правоохранители. У них диагностированы переломы, рваные раны и сотрясение мозга. Премьер-министра Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что участники беспорядков пожалеют о своих действиях. По его словам, ответственность понесут и те, кто "подогревает ситуацию в интернете".
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