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Украина запросила у Германии вооружение на миллиарды евро. Об этом сообщает МК со ссылкой на Bild, опубликовавший соответствующий список.

"Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев", – говорится в материале.

По информации СМИ, в список вошли средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Уточняется, что Украина запросила у Германии 4 пусковые установки SLM IRIS-T и 2 тысячи ракет к ним, а также 200 тысяч 40-миллиметровых патронов, 1 тысячу машин, защищенных от мин, 200 гусеничных машин, 30 противоминных катков, 20–30 машин разминирования WiSENT, 200 внедорожников, 1 тысячу систем РЭБ и 200 радаров.

СМИ отметило, что после создания коалиционного правительства власти Германия перестали публиковать данные о поставках оружия Украине.

Ранее стало известно о решении США прекратить поставки ряда зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. При этом в Госдепе говорили, что это не означает полной остановки военной помощи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что американская промышленность, скорее всего, просто не успевает производить ракеты в нужном количестве.

