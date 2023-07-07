Пять человек предоставили документы для регистрации кандидатами на пост мэра Москвы

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Пять кандидатов от парламентских партий предоставили документы для регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

По его словам, решения по регистрации кандидатов примут до 17 июля. До этого он подчеркивал, что кандидаты должны предоставить пакет необходимых документов до 18:00 7 июля.

Уточняется, что всего на пост мэра выдвинулись 12 человек, шесть из них – самовыдвиженцы. Документы для регистрации, в том числе подписи муниципальных депутатов, подали первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, Сергей Собянин от "Единой России", вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Выборы на пост столичного мэра пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме уточнили, что предпочтение трехдневному формату голосования было решено отдать, так как тот хорошо себя показал во время пандемии коронавируса.

Собянин подал в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения