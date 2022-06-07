Госдума приняла закон о неисполнении решений ЕСПЧ в РФ

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Госдума приняла ряд законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России, вынесенных после 15 марта.

Согласно документу, постановления ЕСПЧ не будут основанием для пересмотра вынесенных российскими судами решений. Также предусматривается возможность Генпрокуратуры России до 1 января 2023 года осуществлять выплату компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.

При этом законом предусматривается создание дополнительного компенсаторного механизма, который расширит основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и позволит возобновлять производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.

По словам главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, такая мера даст возможность защитить права россиян, а также исключить образование вакуума в исполнении решений.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ко второму чтению принятия законопроекта о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) депутатами Госдумы были предложены несколько поправок, в числе которых шли выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ только в рублях и только на счета в российских банках.

16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы. Данное решение приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

