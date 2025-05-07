Москалькова: Украина хочет обмена курян на пособников терроризма

07 мая, 15:59Политика
Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ
Украина предлагает обменять вывезенных из Курской области мирных жителей на своих граждан, задержанных по обвинениям в пособничестве терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.
"Компетентные органы имеют свое видение в этом отношении и пока диалог не завершился", – рассказала она.
Москалькова также отметила, что Киев не обозначает конкретную дату обмена.
Ранее она заявляла, что Украина удерживает 52 курян. Омбудсмен подчеркивала, что действия происходят с нарушением международных норм и принципов справедливости и человечности.
На белорусско-украинской границе прошли переговоры о возвращении из Сум жителей Курской области. Москалькова отметила, что разговор был тяжелый. Российская сторона находится в постоянном контакте с Международным комитетом Красного Креста и Украиной по этому вопросу.
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