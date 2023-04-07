МИД РФ вызвал канадского дипломата после высказываний о погибшем военкоре Татарском

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

МИД РФ вызвал исполняющего обязанности главы дипломатической миссии Канады в Москве Брайана Эбеля после высказываний постоянного представителя Оттавы при ООН Роберта Рэя о гибели военкора Владлена Татарского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Вызванному в МИД канадскому советнику-посланнику Брайану Эбелю 7 апреля был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Р. Рэя, который, по сути, поддержал совершенный против военного корреспондента Владлена Татарского (М. Ю. Фомина) террористический акт", – говорится в сообщении.

В МИД уверены, что подобные заявления демонстрируют русофобскую позицию Канады, когда в стране оправдывают или замалчивают совершаемые против россиян преступления, в том числе теракты.

Военкор Татарский погиб в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля, где проводился его творческий вечер. Травмы и ранения в результате ЧП получили 42 человека.

По подозрению в совершении теракта арестовали 26-летнюю Дарью Трепову. По версии следствия, девушка принесла на встречу статуэтку, которая, после того, как она подарила ее Татарскому, взорвалась. Сама Трепова в этом призналась.



Обвиняемую в теракте Трепову могут поместить в СИЗО в Москве

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