Страны, которые закроют посольства РФ, увидят "амбарный замок" на своих дипмиссиях – МИД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Выславшие российских дипломатов страны не закроют посольства РФ, выразила мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев.Live".
"Они не повесят амбарный замок (на посольства РФ. – Прим. ред.), потому что тогда они увидят амбарный замок на своих посольствах", – подчеркнула Захарова.
Она добавила, что в ответ на высылку российских дипломатов последует жесткая реакция, выгодная России.
О высылке сотрудников российских дипмиссий объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли во Франции, Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве, Греции и других странах.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что речи о прекращении работы европейских посольств в Москве не идет. Однако Россия будет отвечать на недружественные действия других стран.
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