Трамп счел, что без его участия урегулирование конфликта на Украине не имело бы шанса

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Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что без его участия мирное урегулирование украинского конфликта не имело бы ни единого шанса, передает ТАСС.

Американский лидер убежден в том, что Россия и Украина настроены на урегулирование ситуации и прекращение боевых действий.

"Я думаю, если бы я не был президентом, у этой войны не было бы никаких шансов на урегулирование. Но я думаю, что мы добьемся урегулирования и остановим ее", – сказал глава Белого дома.

Трамп также отметил, что европейские страны понятия не имеют, как завершить украинский конфликт, тогда как он считает, что знает, как добиться мирного урегулирования.

Ранее Трамп призвал представителей России и Украины немедленно сесть за стол переговоров. По его словам, это нужно сделать, пока не стало слишком поздно.

В свою очередь, американский вице-президент Джей Ди Вэнс уточнял, что конфликт на Украине не может продолжаться бесконечно. Он призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования ситуации в частном порядке с Вашингтоном.