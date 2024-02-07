Новые регионы РФ проголосуют раньше на выборах президента в марте – СМИ

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Жители четырех новых регионов России, а также военные, врачи и строители смогут досрочно проголосовать в течение недели до первого дня выборов президента. Об этом сообщает "Коммерсант".

Уточняется, что досрочное голосование пройдет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях из-за военного положения. Избиркомы смогут самостоятельно определить срок досрочных выборов.

При этом согласно федеральному закону "О выборах", досрочное голосование возможно не ранее чем за 20 дней до основного голосования. Таким образом, досрочное голосование в новых регионах России может стартовать уже 25 февраля.

Власти новых регионов России, а также источники газеты подтвердили факт досрочного голосования в субъектах. При этом окончательные даты голосования на данный момент не назывались.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня