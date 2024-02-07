Порошенко призвал Зеленского начать перезагрузку власти с себя самого

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Владимир Зеленский должен оставить в покое главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что поддерживает инициативу украинского лидера о перезагрузке власти, однако предложил Зеленскому начать с себя.

"Начните с себя, а от Залужного – отцепитесь!" – призвал Порошенко.

Решение об отставке Залужного якобы было высказано главкому еще в конце января, однако указа на этот счет до сих пор нет. Позднее оборонное ведомство страны опровергло информацию об отставках Залужного и главы Минобороны Рустема Умерова.

При этом Зеленский позже подтвердил, что думает о замене Залужного. По его словам, Украине необходима перезагрузка и новое начало.

Один из депутатов Верховной рады Украины заявил, что Зеленский планирует уволить не только Залужного, но и всех его заместителей. По данным другого депутата Рады, главкому ВСУ ранее предложили сменить свою должность на посла в Великобританию и он якобы согласился.

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