Западные журналисты рассказали о сожалении из-за интервью Путина Карлсону

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Западные журналисты рассказали, что, вопреки словам их коллеги Такера Карлсона, они пытались взять интервью у Владимира Путина, однако у них это сделать не получилось. Об этом написали журналист британского медиа BBC Стив Розенберг и ведущая телеканала CNN Кристиан Аманпур в соцсети Х (бывшая Twitter).

Розенберг указал, что сотрудники его издания много раз пытались договориться об интервью с Путиным, хотя Карлсон заявил, что ни один из западных журналистов не хотел встретиться с российским президентом. По словам работника BBC, за последние 18 месяцев Кремлю направили 18 запросов, однако в проведении интервью поступали отказы.

Аманпур также заявила, что ее телеканал пытался договориться о разговоре с Путиным. Она назвала слова Карлсона абсурдом и добавила, что CNN неоднократно запрашивал интервью с лидером РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что западные СМИ в течение последних двух лет запрашивали интервью с Путиным, но, по его мнению, в этом не было смысла из-за однобокой позиции изданий и телеканалов. Кроме того, в Кремле согласились на интервью Путина Карлсону, потому что его позиция отличается от других журналистов, объяснил политик.

Карлсон взял интервью у Путина во вторник, 6 февраля. Со слов Пескова, оно будет опубликовано после того, как его подготовят. По информации СМИ, журналист может опубликовать видео уже 8 февраля без монтажа на своем сайте.

О том, что американского журналиста заметили в Москве, сообщил его коллега Джексон Хинкл. Также столичные телеграм-каналы опубликовали фото Карлсона, когда тот был в одном из столичных аэропортов.

О своем желании взять интервью у Путина он заявил в августе 2023 года. Тогда главред телеканала RT Маргарита Симоньян сказала, что "было б здорово", если бы кто-то донес эту информацию до российского лидера.

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