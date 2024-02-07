Швеция остановила расследование с "Северными потоками" из-за боязни правды – Захарова

Фото: vk.com/mid

Решение Швеции прекратить расследование инцидента с "Северными потоками" может объясняться страхом раскрыть правду. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, шведские власти изначально демонстрировали несерьезность намерений "довести дело до конца и вообще заниматься делом".

"Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду о том, что случилось с "Северными потоками" в экономической зоне Швеции на самом деле и боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, а конкретные детали найти и выявить, об исполнителях этого теракта и заказчиках", – сказала дипломат.

7 февраля прокуратура Швеции остановила расследование дела о подрыве "Северных потоков". Согласно документам надзорного ведомства страны, государство никак не связано с этим терактом. Прокурор Матс Юнгквист отметил, что расследованием продолжит заниматься Германия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал примечательным решение Швеции прекратить расследование теракта. Он сказал, что заинтересован в том, как власти Германии подойдут к этому вопросу.

Также сотрудница пресс-службы полиции Дании Сара Шлютер заявила, что страна формально не завершила расследование, в ближайшее время по этому поводу власти могут сделать заявление.

Подрыв "Северных потоков" случился в конце сентября 2022 года. Тогда были зафиксированы четыре утечки. Из-за этого поставки газа по трубопроводам пришлось остановить.

В ФРГ могут объявить вознаграждение за информацию о диверсиях на "Северных потоках"