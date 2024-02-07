В Дании допустили заявление по расследованию на "Северных потоках" в ближайшее время

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Дания формально не завершила расследование теракта на "Северных потоках", но в ближайшее время может сделать заявление по этому поводу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу пресс-службы полиции Сару Шлютер.

Теракт на "Северных потоках" произошел в конце сентября 2022 года. Тогда было обнаружено четыре утечки. В связи с этим поставки газа по трубопроводам пришлось приостановить.

7 февраля появилась информация, что прокуратура Швеции решила остановить расследование теракта. По документам надзорного ведомства Швеции оказалось, что ее страна никак не связана с диверсией против газопроводов. Прокурор Матс Юнгквист добавил, что этим делом продолжит заниматься Германия.

