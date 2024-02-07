Песков прокомментировал решение Швеции закрыть дело о терактах на "Северных потоках"

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Решение Швеции прекратить расследование дела о терактах на "Северных потоках" является примечательным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что ему интересно, как подойдут к расследованию инцидента в Германии.

"Было опубликовано много данных о том, кто может стоять за этим, поэтому, конечно, решение примечательное. И примечательно, что таким образом оно было прекращено", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что в результате диверсии на газопроводах ФРГ потеряла важный актив. Взорваны были трубы, оператором которых выступали и немецкие фирмы, отметил Песков.

По его словам, сейчас нужно наблюдать, как сама Германия отнесется к решению Швеции, ведь ее потери были существенными после подрыва "Северных потоков", еще раз подчеркнул представитель Кремля.

"Страдают налогоплательщики в Германии, страдают германские фирмы, компании, теряют свою конкурентноспособность, теряют свою рентабельность без этого газа", – объяснил он.

В среду, 7 февраля, стало известно, что прокуратура Швеции приняла решение остановить расследование теракта на "Северных потоках".

Согласно документу надзорного ведомства, расследование показало, что шведская сторона, а также ее граждане, не являлись участниками диверсии против газопроводов. В свою очередь, прокурор Швеции Матс Юнгквист добавил, что этим делом продолжит заниматься Германия. По его словам, у него нет полномочий более комментировать сотрудничество по расследованию.

Теракт на "Северных потоках" произошел в конце сентября 2022 года. В общей сложности было зафиксировано четыре утечки. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были остановлены.



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