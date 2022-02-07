Байден ушел от ответа на вопрос о возможности отправки новых войск в Европу

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Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Президент США Джо Байден ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о возможности направить дополнительные подразделения вооруженных сил Соединенных Штатов в Европу, передает ТАСС.
"Я не собираюсь выдвигать предположения", – сказал американский лидер.
Репортеры также спросили у Байдена, хочет ли он что-нибудь передать военным США, которых ранее направили в Польшу для усиления восточного фланга НАТО. В ответ на это он поднял кулак вверх в знак поддержки.
Ранее на этой неделе Пентагон сообщил, что около 3 тысяч американских военных отправились в Польшу, Германию и Румынию для усиления восточного фланга Североатлантического альянса.
Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, развертывание дополнительных сил США в ряде стран Восточной Европы носит временный характер. По его словам, войска нужны для реагирования на нынешнюю обстановку в сфере безопасности, сдерживания агрессии и защиты союзнических стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переброска войск США в Европу является доказательством того, что у Москвы есть причины для беспокойства.
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