Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время боевых действий на территории Курской области превысили 38 480 солдат, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

При этом за прошедшие сутки украинские войска потеряли на курском направлении свыше 250 военнослужащих.

Кроме того, российские военные уничтожили большое количество боевой техники ВСУ. Так, восстановлению не подлежат 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и прочие вооружения.

Боевые действия в регионе продолжаются с 6 августа. В области введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Он также указывал, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.