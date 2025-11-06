Пресс-конференция Трампа прервалась из-за упавшего в обморок человека

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа с представителями фармкомпаний в Овальном кабинете один из участников потерял сознание. В связи с этим трансляция была прервана.

Как рассказала аккредитованная при Белом доме корреспондентка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс, представителю одной из компаний оказали медицинскую помощь.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт добавила, что здоровье мужчины вне опасности.

Ранее СМИ сообщали, что 88-летнему депутату Госдумы Валентине Терешковой стало плохо через 15 минут после начала заседания ГД. Уточнялось, что она почувствовала недомогание во время выступления главы партии "Единая Россия" Владимира Васильева. Он обратил на это внимание, но председатель ГД Вячеслав Володин попросил его продолжить речь.

Спустя время депутат Шамсаил Саралиев опроверг информацию о плохом самочувствии Терешковой. Он подчеркнул, что журналисты неверно истолковали ее движения и уход из зала, заверив, что парламентарий чувствовала себя хорошо.