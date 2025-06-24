Валентине Терешковой стало плохо на заседании ГД

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

88-летнему депутату Госдумы и первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой стало плохо во время заседания нижней палаты парламента, которое транслировалось на сайте ГД.

Терешкова почувствовала недомогание через 15 минут после начала заседания. Внимание на это обратил руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, который сообщил о случившемся во время своего выступления. Тем не менее председатель ГД Вячеслав Володин попросил его продолжить речь.

В результате Терешкову вывели из зала, где проходило заседание, для оказания необходимой медпомощи.

Ранее Терешковой был вручен орден Гагарина. Церемония состоялась в 60-ю годовщину ее полета в космос.

Владимир Путин отметил выдающиеся заслуги Терешковой в освоении космоса, ее мужество и самоотверженность, а также активную общественную и международную деятельность.

