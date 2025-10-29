Депутату заксобрания Петербурга Мельниковой стало плохо на заседании

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова почувствовала недомогание во время заседания. Об этом сообщает РИА Новости.

Врачи вывели парламентария из зала и приступили к измерению давления. Других подробностей не приводится.

Известно, что заседание было посвящено проекту бюджета города на период 2026–2028 годов. Его представлял губернатор Петербурга Александр Беглов.

Похожий случай произошел ранее с 88-летним депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, писали СМИ. Чиновнице стало плохо через 15 минут после начала заседания во время выступления главы партии "Единая Россия" Владимира Васильева. Он обратил на это внимание, но председатель ГД Вячеслав Володин попросил его продолжить речь.

Однако спустя время депутат Шамсаил Саралиев опроверг сообщения СМИ о плохом самочувствии Терешковой. Он сказал, что журналисты неверно истолковали ее движения и уход из зала, заверив, что парламентарий чувствовала себя хорошо.