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24 июня, 18:35

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Депутат Саралиев опроверг информацию о плохом самочувствии Терешковой на заседании ГД

В Госдуме опровергли сообщения о плохом самочувствии Терешковой на заседании

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутат Шамсаил Саралиев в разговоре с "Газетой.ру" опроверг данные СМИ о плохом самочувствии парламентария и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой во время заседания Госдумы.

"Ей не стало плохо – Валентина Владимировна отвлеклась, когда депутат что-то ей сказал, она остановилась, наклонилась, они переговорили, и она ушла. Это все было прямо передо мной", – сказал собеседник издания.

Он выразил недоумение, почему об этом начали писать журналисты. По его словам, вероятно, кому-то показалось, что Терешковой стало плохо.

"Все нормально, слава богу, все хорошо. Мы все Валентину Владимировну очень любим и уважаем", – добавил Саралиев.

О том, что 88-летняя Терешкова якобы почувствовала недомогание, стало известно 24 июня. Внимание на это обратил руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, который рассказал о случившемся во время своего выступления. Как указывали СМИ, Терешкову вывели из зала для "оказания необходимой медпомощи".

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