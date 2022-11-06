Мэр Даугавпилса назвал Крым российским

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Мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш назвал Крым частью России. Градоначальник подчеркнул, что всегда придерживался именно этой позиции.

"Крым является частью Российской Федерации. <...> Нельзя разделять то, что он был включен в состав России, и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с РФ", – сказал он в эфире радио Delfi.

Кроме того, латвийский политик заявил, что ответственность за конфликт на Украине несут Киев, Москва и Вашингтон.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о признании недействительными указы Владимира Путина о независимости Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также в нем идет речь о непризнании Украиной и других документов, сопряженных с реализацией перечисленных выше указов президента РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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