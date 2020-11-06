Эксперт оценил шансы Трампа и Байдена на победу в выборах

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Действующий президент США Дональд Трамп, потеряв Пенсильванию и Джорджию, утратит последние шансы на лидерство. Об этом РИА Новости сообщил директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден перехватил лидерство в Пенсильвании с 20 выборщиками, а также в Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием соблюдать закон о подсчете и хранении бюллетеней, которые были получены по почте.

"У Трампа был последний шанс в штатах Северная Каролина, Пенсильвания и Джорджия. С потерей Пенсильвании, да и вообще какого-то одного из этих штатов у него теряются последние шансы", – отметил Гарбузов.

Также он подчеркнул, что ряд штатов еще не закончил считать голоса, однако эксперт добавил, что сейчас можно меньше сомневаться в том, что Байден может лидировать в президентской гонке.

"Трамп пытается что-то сделать, обвиняет демократов в каких-то подлогах и махинациях, а доказательств не приводит, поэтому его иски в судах отклоняются", – заметил Гарбузов.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Ранее в штабе кандидата в президенты США Джо Байдена заявили о его победе на выборах. Там также говорили, что не беспокоятся из-за возможных обращений в суд действующего президента Дональда Трампа, представляющего республиканцев.