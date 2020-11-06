Байден перехватил у Трампа лидерство по голосам в ключевом штате

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в штате Джорджия. Обработаны уже 99% бюллетеней, сообщает News.ru.

Байден опережает своего главного оппонента Дональда Трампа на 917 голосов. В случае победы в Джорджии демократ наберет нужные для избрания президентом США 270 голосов выборщиков.

В свою очередь, действующий президент уверен, что в некоторых штатах происходят нарушения при подсчете голосов.

Байден может объявить о своей победе уже 6 ноября, в связи с этим Секретная служба США готовится к усиленным мерам безопасности в городе Уилмингтон, откуда демократ выступит с обращениями к американцам.

Ранее крупные американские телеканалы прервали трансляцию обращения лидера США Дональда Трампа, посвященного прошедшим в стране выборам президента. Передачу сигнала прекратили MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC. Во время своего выступления Трамп обвинил соперников в попытках украсть выборы и рассказал о нарушениях во время процедуры голосования во всех штатах США. Кроме того, он отметил, что после подсчета голосов сможет переизбираться на второй срок.

Штаб Трампа подал в суд Джорджии иск с требованием не учитывать поздно пришедшие по почте бюллетени, так как они были доставлены на участки после закрытия. При этом представители Трампа через суд потребовали приостановить подсчет голосов в штатах Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, штаб намерен запросить пересчет голосов в Висконсине.

В президентской гонке лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории выборов – более 71 миллиона. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков.