Разрыв между Трампом и Байденом сократился в трех штатах

10:35
Фото: ТАСС/Evan Vucci/АР
В США продолжается подсчет голосов, исход президентских выборов по-прежнему остается неопределенным, сообщает CNN.
Отмечается, что в штатах Джорджия, Пенсильвания и Аризона разрыв между действующим президентом Дональдом Трампом и его оппонентом Джозефом Байденом сократился.
В частности, в Джорджии после подсчета 99% голосов два кандидата получили примерно по 49,4%. Ранее Трамп имел здесь преимущество в 5 тысяч голосов. Сообщается, что в Джорджии осталось обработать порядка 14 тысяч бюллетеней.
Отмечается, что для победы Трампу необходимо победить в Джорджии. Это связано с тем, что этот штат дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых.
В Пенсильвании также отрыв Трампа от Байдена сокращается. В настоящий момент в штате действующий президент имеет лишь 49,5% голосов, представитель демократов – 49,2%.
Сообщается, что, если Байден победит в Пенсильвании, то сможет получить 270 голосов выборщиков, которые нужны для победы в президентской гонке.
В то же время в Аризоне ранее побеждал Байден. Однако Трамп уменьшил отставание: в настоящий момент Джозеф имеет 50,1% голосов, Дональд – 48,5%. В избирательном штабе действующего президента уверены в том, что в Аризоне Трамп одержит победу.
Помимо этого, подсчет голосов также ведется в штатах Аляска, Северная Каролина и Невада. Однако кардинальных изменений в них не произошло. Сообщается, что Байден заручился поддержкой 264 выборщиков, Трамп – 214.
Ранее стало известно, что Байден увеличил отрыв от Трампа в Неваде. Он считается ключевым штатом. Сообщалось, что на момент обработки 87% бюллетеней Байден имел 49% голосов, Трамп – 48,5%.
В свою очередь, действующий президент США объявил, что победил в президентских выборах, если считать только законные голоса. Он отметил, что нелегальное волеизъявление может попытаться "украсть выборы у нас".
Сообщалось, что явка на данные выборы побила рекордные показатели как минимум за 120 лет. Байден уже получил 72 миллиона голосов, в то время как за Трампа проголосовали свыше 68 миллионов человек.
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