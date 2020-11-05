Трамп сообщил о подаче исков в штатах, где лидирует Байден

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что планирует юридически оспорить все штаты, в которых победу может одержать демократ Джо Байден. Об этом американский глава заявил на странице в Twitter.
"Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата", – написал глава Белого дома. По словам Трампа, много доказательств фальсификаций на выборах можно найти в СМИ.
"Мы выиграем!" – обращает внимание лидер США.
Ранее Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах в США.
Явка на выборы 46-го президента достигла рекордных показателей как минимум за 120 лет. Согласно данным телеканала Fox News, за кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена уже проголосовали не менее 72 миллионов человек, тогда как за республиканца Дональда Трампа – более 68 миллионов. В предыдущий раз американцы выбирали президента 8 ноября 2016 года.
Штаб Трампа потребовал не учитывать поздно пришедшие по почте бюллетени в Джорджии
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